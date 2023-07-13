Konyaaltı Belediyesi, yenidoğan bebekler için hazırladığı ve içinde bebeklere yönelik ürünlerin bulunduğu paketleri ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan yenidoğan bebekler için hazırladığı destek paketlerini ailelere ulaştırmaya devam ediyor. 444 70 01 numarası üzerinden Halk Masa’ya ulaşarak destek paketi talep eden vatandaşlara hızlı bir şekilde dönüş yapan belediye ekipleri, kendilerine ulaştırılan adrese destek paketlerini teslim ediyor. Hazırlanan bebek yardım paketinde, ıslak mendilden ateş ölçere, bebek bezinden şampuana kadar bir bebek için gerekli olan hemen hemen tüm ürünler yer alıyor. Paket içerisindeki tüm ürünlerin tamamen doğal ve bebeklerin kullanımı için uygun olduğu bildirildi.

"Bu hizmete devam edeceğiz"

Göreve geldikleri günden bu yana yenidoğan bebekler için bu uygulamayı yaptıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Söz konusu bebekler ve çocuklar olduğunda bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Onlar bizim için her zaman en önemli noktada yer alıyor. Ailelerinin onlar için ilettikleri taleplere de en hızlı şekilde dönüş sağlayarak taleplerini yerine getiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Dönüş sağladılar"

Yakın zamanda bir bebek sahibi olduklarını ifade eden Seda Cesur, "Bebek ürünlerinin çok pahalı olduğu bir dönemde belediyenin yaptığı bu uygulama çok değerli. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim’’ dedi. Belediyeye yaptığı başvurunun çok kısa sürede onaylanarak kendisine dönüş sağlandığını söyleyen Ece Demet Şentürk de Konyaaltı Belediyesi’ne teşekkür etti.