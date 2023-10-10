Konyaaltı Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 2 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.

Konyaaltı Belediyesi ekim yı devam meclis toplantısı Beydağları Meclis Toplantı Salonu’nda Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Konyaaltı Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Buna göre Konyaaltı Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 2 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. 2024 yılı bütçesi ile ilgili açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “2024 yılı bütçesi hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.