Konyaaltı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunda belediyenin 2023 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Konyaaltı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunda belediyenin 2023 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Konyaaltı Belediyesi, Ekim ayı ikinci oturumunda belediyenin 2023 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Oturumu yöneten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, önümüzdeki yıl yapmayı planladıkları çalışmaların detaylarını aktardı. Konuşmaların ardından meclis gündemine geçilirken, belediyenin 2023 yılı için hazırladığı bütçe tasarısı meclisteki tüm partilerin ortak kararı ile onayladı. Oy birliği ile kabul edilen 2023 yılı bütçesi ise 850 milyon TL olarak belirlendi.