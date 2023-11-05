Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Nazariyat Korosu tarafından “9/8 Türküler Konseri” düzenlendi. Yoğun katılımın gösterildiği konserde vatandaşlar türkülerle dolu bir gece yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Nazariyat Korosu tarafından NazımHikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde “9/8 Türküler Konseri” düzenlendi. Şef Tuncel Evcen’in yönettiği koro,“Sendeki Kaşlar”, “Erende Yaylası”, “Kizilciklar Oldu Mu?” gibi hareketli ve sevilen türküleri seslendirdi. Koristler sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Canan Yılmaz, şef Tuncel Evcen’e çiçek takdim etti.