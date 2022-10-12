Uluslararası An-Aqua Yüzme Yarışı 2022’ye ev sahipliği yapacak olan Konyaaltı Belediyesi, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin hazırlıklarına devam ediyor.

Uluslararası An-Aqua Yüzme Yarışı 2022’ye ev sahipliği yapacak olan Konyaaltı Belediyesi, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin hazırlıklarına devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenleyeceği ‘Uluslararası An-Aqua Yüzme Yarışı 2022’ hazırlıkları sürüyor. 450 sporcunun başvuru yaptığı yarışmalar 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. An-Aqua Swimming Race, beş farklı parkur ve bayrak yarışı ile gerçekleşecek. Parkurlar, 600, bin 500, 3 bin ve 6 bin metre şeklinde düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi önünde bulunan sahil şeridi bölümünde başlayacak olan parkurların bitiş noktası yine aynı yerde olacak şekilde belirlendi.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek An-Aqua Swimming Race etkinliği ile bölgede su sporlarını daha ileriye taşımak istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etkinliği daha fazla geliştirmek, sürdürülebilir ve uluslararası bir organizasyon haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk kadını olan Bengisu Avcı’nında yer alacağı Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race etkinliğine profesyonel sporcuların yanı sıra yüzme sporuna gönül vermiş amatör sporcular da başvuru yaptı. Dünyanın en ünlü yarışlarında ülkemizi temsil eden Milli sporcu Mert Onaran’nın yarış koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race, Antalya’ya açık su yüzme yarışı ile yeni bir spor etkinliği kazandıracaktır.