Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası sona ererken, turnuvada dereceye giren sporcular, törenle ödüllerini aldı.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası sona ererken, turnuvada dereceye giren sporcular, törenle ödüllerini aldı.

Konyaaltı Belediyesi 2. Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular, düzenlenen tören ile ödüllerini aldı. Yüzlerce sporcu bir hafta boyunca kıyasıya mücadele etti. Yurt dışından da sporcuların katıldığı turnuvada, A kategorisinde birinci olan isim Azerbaycan’dan Vugar Rasulov olurken, ikinci Türkmenistan’dan Saparmyrat Atabayev, üçüncü ise İran’dan Amirreza Pour Agha Bala oldu. A kategorisinde en iyi Türk oyuncu sıralaması ise şu şekilde; 4. sırada Alparslan Işık, 5. Kıvanç Haznedaroğlu, 6. Yamaç Samani oldu. B kategorisinde ilk üç sıralama şu şekilde; Onur Efe Kartal, Amir Ömer Akdağ, Fıruz Ismayılov. C kategorisinin ilk üç sıralaması ise şu şekilde; Can Berk Aslan, Ata Ömer Uzunay, Süleyman Uymaz. Dereceye giren girmeyen tüm sporcuları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Özellikle ilk kez böyle büyük bir turnuvada yer alan sporcularımız için iyi bir tecrübe oldu. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Satranç ile bağınızı koparmayın”

Pandemi nedeni ile 2 yıl ara verdikleri satranç turnuvasına yeniden başladıklarını ifade eden Başkan Esen, turnuvayı Konyaaltı’nda geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. 2019 yılında ilkini yaptıkları turnuvanın her geçen dönem daha da büyüdüğünü dile getiren Esen, ikinci turnuvaya hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla katılım olduğunu söyledi. Çocukların satrançla olan bağını koparmaması gerektiğini belirten Başkan Esen, “Hepimiz çocukluk yaşlarımızda satranç ile tanıştık. Satrancın önemini eğer bugün kavradığımız gibi bize anlatmış olsalardı, herhalde satranç ile olan bağımızı hiç koparmazdık. Türkiye genelinde yapılan birçok satranç turnuvasından bir tanesini burada yaptık. Satranç turnuvasına bu yıl ikincisi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bir sağlık sıkıntısı olmazsa her sene satranç turnuvasının Konyaaltı’nda gelenekselleştiğini hep beraber göreceğiz. Eksiklerimizi görerek birlikte yol almaya devam edeceğiz. Umuyorum ki Konyaaltı Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu beraberliğinde yapılan bu turnuva, Türkiye ve dünya genelinde çok büyümüş katılımın yoğun olduğu bir turnuva haline gelecektir. Dereceye giren girmeyen tüm sporcularımızı kutluyorum. Özellikle çocuklarımıza sesleniyorum, çok doğru bir spor ile başladınız. Asla satranç ile bağınızı koparmayın. Bu size ileriki hayatınızda rakipleriniz karşısında çok büyük avantajlar sağlayacaktır” diye konuştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in konuşmasından sonra dereceye giren sporculara ödülleri teslim edildi.