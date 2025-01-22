Konyaaltı Belediyesi, şehrin estetiğini iyileştirmek ve kente renk katmak amacıyla elektrik trafolarını, boyama işlemi yaparak sanat eserine dönüştürüyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını birer sanat eserine dönüştürerek kent yaşamına dahil ediyor. İlçenin farklı yerlerinde yer alan ve birçoğunun üzerinde görüntü kirliliği oluşturacak yazı ve şekiller bulunan elektrik trafolarını tespit eden Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu yapıları proje kapsamına dahil ediyor. Görüntü kirliliğine yol açan yazı ve şekillerin olduğu binalar proje kapsamında öncelikle uygun renklere boyayarak görüntü kirliliğini ortadan kaldırılarak canlı renk ve dikkat çeken desenlerle süsleniyor.

Trafo sanat eserine dönüştü

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın çevre düzenlemeleri kapsamında verdiği talimatla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında ilk olarak Belediye Caddesi üzerinde yer alan bir trafo binasında boyama çalışması gerçekleştirdi. Yıllar içinde dış cephesi tamamen yıpranan, üzerine sprey boyayla yazılan yazılarla son derece kötü bir görünüme sahip olan trafo binası, Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla büyük bir değişim yaşadı. İlçe genelinde kötü görünüme sahip olduğu tespit edilen trafo binaları için çalışmaların devam edeceği bildirildi.