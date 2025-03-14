Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki vatandaşları ücretsiz spor kursları ve etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kurs ve etkinlikler, Konyaaltı’nın kırsalından merkez mahallelerine kadar birçok noktada gerçekleşiyor.

Konyaaltı Belediyesi, ‘Harekete Geç Konyaaltı’ sloganıyla gerçekleştirdiği kurs ve etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda, 7’den 70’e vatandaşlar, ilçenin kırsalından merkezine birçok noktada sporla buluşuyor. Futbol, basketbol, tenis, oryantiring, yoga, eğitsel oyunlar, sabah sporu, pilates ve güreş branşlarında gerçekleşen kurslarda vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yapıyor. 3 Şubat tarihinde Konyaaltı’nın farklı noktalarında başlayan kurslar, 25 Mayıs’a kadar devam edecek.

Düzenlenen kurslar kapsamındaki pilates kursuna katılan kursiyer Nihal Ülger, "İlk olarak 3 yıl önce yogaya, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) başladım. Belediyenin pilates kursuna ise geçen yaz başladım. Diğer arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.