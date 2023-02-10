Konyaaltı Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı illerde bir yandan arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Konyaaltı Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı illerde bir yandan arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Konyaaltı Belediyesi, 10 ilde büyük hasara neden olan depremin ilk saatlerinden bu yana Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde ve deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen yardımlar, belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar yardımıyla kısa sürede ayrıştırılıp paketlenerek deprem bölgesine ulaştırılıyor. Deprem felaketinin yaşandığı tüm illerde çalışmalarına aralıksız devam eden Konyaaltı Belediyesi, bir yandan da bölgesindeki depremzedeleri Antalya’ya taşıyor. Belediyeye ait otobüs, gece yarısında afetzedeleri alıp yola çıktı.

Sosyal Market-Butik

Deprem bölgesindeki illere 25 yardım tırı gönderen Konyaaltı Belediyesi’nin, gelen odun ihtiyacına yönelik olarak bir kamyon odunu da afet bölgesine gönderdiği bildirildi. Öte yandan Konyaaltı Belediyesi, Antalya’ya gelerek otellere ve yakınlarının evlerine yerleşen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için, Nazım hikmet Fuar ve Kongre Merkezi giriş katına ‘’Sosyal market-butik’’ hizmete açtı. Her yaştan ve cinsiyetten afetzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerin yer aldığı marketten afetzedelerin ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği bildirildi.

Genç kız kurtarıldı

Konyaaltı Belediyesi, Antalya’da devam eden çalışmalarının yanı sıra deprem bölgesinde de bütün imkanları ile seferber olmuş durumda. Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in koordine ettiği Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ve ilk yardım ekibi de bir kurtarışa imza attı. Kahramanmaraş’ta 500 metre rakımlı karla kaplı bir mezrada göçük altında kalan 23 yaşındaki Tuğçe isimli genç bir kızın yardım çığlığını duyan sivil savunma servisi ve ilk yardım ekibi, 4 saatlik bir çalışmanın ardından genç kızı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Başkan Esen de sahada

Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapan Konyaaltı Belediyesi ekipleriyle sık sık bir araya gelerek değerlendirmeler yapan Başkan Esen, her geçen dakika umutların azaldığı bir ortamda genç bir kızı hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Acı, hüzün ve sevinç duygularının birbirine karıştığı bir ortamda çalıştıklarını aktaran Esen, “İlk günden bu yana herkes burada elinden geleni yapıyor. Sivil savunma ve ilk yardım ekiplerimiz ve iş makinalarımızla biz de ilk günden bu yana buradayız. Daha çok hayat kurtarmak ve sağ olarak kurtulan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.