Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, bir hafta boyunca büyük ödül için mücadelede edecek. Turnuvanın açılışında 38’i yabancı sporcu olmak üzere yaklaşık 550 sporcu yerini aldı. Aileleri ile birlikte gelen sporcular, bir hafta boyunca büyük ödül için mücadele edecek. Düzenlenen turnuvaya A,B,C kategorilerinde 276 sporcu ve 38 ünvanlı sporcu da katılım sağladı.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Satranç Turnuvası Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, bir hafta boyunca büyük ödül için mücadelede edecek. Turnuvanın açılışında 38’i yabancı sporcu olmak üzere yaklaşık 550 sporcu yerini aldı. Aileleri ile birlikte gelen sporcular, bir hafta boyunca büyük ödül için mücadele edecek. Düzenlenen turnuvaya A,B,C kategorilerinde 276 sporcu ve 38 ünvanlı sporcu da katılım sağladı.

Turnuva öncesinde açılış konuşması yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut, “Başkanımız Semih Esen’in selamlarını sizlere iletiyorum. Başkanımız adına hepinize başarılar diliyorum” dedi. Turnuva açılışında Türkiye satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, Antalya Satranç İl Temsilcisi Osman Akdoğan ve turnuva Başhakemi Şükrü Acar da yerini aldı. Turnuvaya 07-12 yaş kategorilerinde mücadele etmek isteyen sporcuların ise www.konyaaltiopen.tsf.org.tr adresinden 15 Eylül tarihine kadar başvuru yapabileceği bildirildi. Bu kategoride mücadele edecek sporcuların karşılaşmalarının 17-18 Eylül’de yapılacağı açıklandı.