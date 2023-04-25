Konyaaltı Belediyesi, yaşanabilecek doğal afet, yangın ve kazalarda yapılması gereken acil müdahale ile ilgili belediye çalışanlarına uygulamalı eğitimler vermeye devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, belediye çalışanlarına yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarında aktif rol oynayan Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi’nin de yer aldığı eğitim programında personele, ilk yardım, yangın söndürme, afet anında bulunulan binadan tahliye, suda arama kurtarma, haberleşme(telsiz) ve deprem anında yapılacaklarla ilgili uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Alanında uzman eğitimcilerin katıldığı ve büyük bölümü tatbikat şeklinde yapılan eğitimlerin sonunda katılımcı personele sertifika verildi.

"Depremde daha iyi anlaşıldı"

Yaşanan deprem felaketinden sonra, özellikle doğal afet, yangın, kaza vb. durumlarda acil müdahale ve ilk yardımın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Belediye çalışanlarımıza periyodik olarak birçok konuda eğitim veriyoruz. Ama son yaşadığımız felaket sonrası gördük ki ilk yardım, arama kurtarma, yangın söndürme ve bulunduğu yeri tahliye konuları bu eğitimlerin en önemlilerinden. İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaz diyoruz. Ama yaşanması halinde de mesai arkadaşlarımızın anında müdahale edebilmeleri için bu eğitimleri veriyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Eğitimler uygulamalı ve sertifkalı"

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde sivil savunma birimiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyleyen birim sorumlusu Sinan Toprak ise, ‘’2021 yılında yaşanan Manavgat yangınlarından sonra Belediye Başkanımız Semih Esen’in talimatlarıyla sivil savunma birimini kurduk ve sonrasında her türlü afette sahadaydık. Deprem felaketinde de bölgeye giderek çalışmalar yaptık. Bölgede yapılan ve yapılamayan çalışmaları bizzat yerinde görerek buna göre bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız programa göre, birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte belediye personeli arkadaşlarımızı yangın, deprem gibi afetlerde yapılacak ani müdahaleler konusunda uygulamalı bir şekilde bilgilendirdik’’ dedi.