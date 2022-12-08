Konyaaltı Belediyesi, vatandaşın pandemi sürecinde yaşadığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için Doç. Dr. Veysi Çeri’nin konuşmacı olarak katılacağı “Uyaran Eksikliği ve Otizm’’ konulu seminer düzenleyecek.

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşın pandemi sürecinde yaşadığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için Doç. Dr. Veysi Çeri’nin konuşmacı olarak katılacağı “Uyaran Eksikliği ve Otizm’’ konulu seminer düzenleyecek.

Konyaaltı Belediyesi, ‘’Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırma buluşmaları’’ çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde vatandaşların yoğun katılımıyla ‘’Teknoloji Bağımlılığı’’ konusunu ele alarak başlayan buluşmalar, ‘’Uyaran Eksikliği ve Otizm’’ başlıklı seminer ile devam edecek. Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri’nin konuşmacı olarak katılacağı seminer 11 Aralık Pazar günü saat 14:00’te Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayacak. İnsanların pandemi sürecinde özellikle psikolojik olarak birçok sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntıların kısa vadede çözümünün zor olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Konyaaltı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın, yaşadığı her türlü sıkıntıda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık da bu konuların en başında geliyor. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Ücretsiz etkinliğimize herkesi davet ediyorum’’ dedi.