Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan ilçe merkezindeki yolları iyileştirirken, diğer yandan da kırsal ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan ilçe merkezindeki yolları iyileştirirken, diğer yandan da kırsal ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyesi, kentten kırsala bütün ilçeyi kapsayan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçe merkezinde tahrip olan ve ulaşıma elverişsiz hale gelen yolların yenilemesini yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan da kırsal bölgeler ve yüksek kesimlerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelindeki çalışmalar çerçevesinde, Uncalı Mahallesi 1280 sokakta yer alan yolun alt yapı çalışmaları tamamlanıp asfalt serimine hazır hale getirilirken, Siteler Mahallesi 1055 sokakta yapılan altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe genelinde nerede ihtiyaç varsa vakit kaybetmeden ekipleri yönlendirerek çalışmaya başladıklarını söyledi.

“Kaliteli hizmet”

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalleler ve yaylalardaki çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı ekipler, Yarbaşçandır Mahallesi Pınarbaşı Mevkii’nde vatandaşların sıkça kullandığı yolda üç noktaya baks döşeme işlemi gerçekleştirerek bölge halkının kullanımına sundu. Hisarçandır Mahallesi 4092 sokakta devam eden yol iyileştirme çalışmasında da sona yaklaşan ekipler, mahallenin 4010 sokağında çökme meydana gelen yolda da onarım işlemlerini tamamlayarak trafiğe açtı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşanabilecek ulaşım sıkıntılarını önceden tespit ederek hızla çalışmaya başladıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Konyaaltı’nın en merkezi yerinden en uzak kırsal bölgesinde yaşayan vatandaşımıza kadar en iyi şekilde kaliteli hizmet götürebilmek için bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.