Kış mevsimi öncesi kırsal ve ilçe merkezindeki çalışmalara hız kazandırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kronikleşen sorunları çözüyoruz, çünkü her yıl aynı yeri tekrar tekrar yapıp para harcayacak lüksümüz yok” dedi.

Kış mevsimi öncesi kırsal ve ilçe merkezindeki çalışmalara hız kazandırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kronikleşen sorunları çözüyoruz, çünkü her yıl aynı yeri tekrar tekrar yapıp para harcayacak lüksümüz yok” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalara hız kazandırarak kış mevsimi öncesinde çalışmalarını bitirmeyi planlıyor. Özellikle kırsal bölgelere yoğunlaşan Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda ilçe merkezindeki okulların yağmur suyu hatlarını da yeniliyor. Geyikbayırı ve Çağlarca Mahallelerinde gerekli görülen noktalara büz çalışması yaparak yollarda yağmur nedeniyle oluşacak tahribatları önlemek isteyen ekipler, merkezde ise Sarısu ve Arapsuyu mahallelerinde kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Temel hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini belirten Esen, kış döneminde kırsal mahallelerdeki vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için çalıştıklarını söyledi.

Bazı bölgelerde kronikleşen sorunları çözüme kavuşturduklarını ifade eden Esen, “Çalışmalarımızı tek seferde ve tam yapmanın gayreti içerisindeyiz. Sürekli yap boz şeklinde olmaması için kalıcı önlemler alıyoruz. Çünkü her seferinde aynı yeri tekrar tekrar yapma lüksümüz yok. Bu milletin parasını ince eleyip sık dokuyarak harcıyoruz. Her yıl aynı yere para harcamak gibi bir niyetimiz olmadığı için,çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bu yüzden iklim ve bölge şartlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.