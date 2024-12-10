Konyaaltı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Her yaştan sanatsevere yönelik eğitim programlarıyla dikkat çeken akademi, müzik, resim ve tiyatro gibi farklı sanat dallarında düzenlenen kurslarla hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor.

Konyaaltı Belediyesi düzenlediği sanatsal faaliyetlerle hem her yaştan bireyin sanata dokunmasını sağlıyor hem de sanatı geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Belediye bünyesinde bulunan Sanat Akademisinin müzik bölümünde keman, piyano, gitar, flüt gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra çocuk ve gençlik orkestrası, solfej ve çok sesli çocuk korosu gibi çalışmalar da yer alıyor. Resim bölümünde ise karakalem ve yağlı boya gibi teknikler öğretilirken, güzel sanatlara hazırlık eğitimleriyle genç yetenekler destekleniyor. Tiyatro alanında ise doğaçlama tiyatrodan çocuk drama atölyelerine kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunuyor.

Her yaşa hitap ediyor

Sanat Akademisi, bireysel ve grup dersleriyle katılımcıların hem yeteneklerini geliştirmesini sağlıyor, hem de sanatı yaşamlarının bir parçası haline getiriyor. Müzik bölümünde keman, piyano, gitar ve solfej gibi 12 branşta eğitimler veriliyor. Hafta içi, resim bölümünde 15 yaş üstü için karakalem ve yağlı boya dersleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakültelerine hazırlık dersleri ise hafta sonu düzenleniyor. Tiyatro bölümünde, 5-7 yaş için okul öncesi drama, 10-14 yaş için çocuk tiyatrosu, 13-17 yaş için genç tiyatro, 18 yaş üstü yetişkin tiyatrosu ve doğaçlama dersleri bulunuyor. Tiyatro oyun grupları, derslerin yanı sıra düzenli provalarla sahneye hazırlanıyor.