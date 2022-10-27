Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Cumhuriyet’imizin 99’uncu yıl dönümünü HayatPark ve belediye binası önünde gün boyu yapacağımız etkinliklerle ve Ceylan Ertem konseriyle coşkuyla kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz"dedi

Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Cumhuriyet’imizin 99’uncu yıl dönümünü HayatPark ve belediye binası önünde gün boyu yapacağımız etkinliklerle ve Ceylan Ertem konseriyle coşkuyla kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz"dedi

Konyaaltı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne armağan ettiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için birbirinden özel etkinlikler hazırladı. HayatPark’ta 29 Ekim günü saat 11:00’de kortej ile başlayacak etkinlikler, maskot şov ve çocuk sirki ile devam edecek. Sonrasında, Seyyah Halk Dansları Topluluğu, Modern Dans Gösterisi ve 35&07 Orkestrası’nın sahne alacağı Cumhuriyet coşkusu, çocuk şovları ile akşam saatlerine kadar devam edecek. Ahşap ve şişme oyun parkının da yer alacağı alanda çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı eğlenerek karşılayacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Konyaaltı Belediyesi önünde saat 20:30’da sevilen sanatçı Ceylan Ertem’in sahne alacağı konserle doruğa çıkacak.

“Her zaman coşkuyla kutlayacağız”

HayatPark’ta gün boyu devam edecek olan Cumhuriyet coşkusunu belediye önünde Ceylan Ertem konseriyle taçlandıracaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağımız etkinliklere bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz’’ dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i coşkuyla kutlamak için özenle hazırlandıklarını belirten Başkan Esen, “Türk Milleti’nin en büyük kazanımı Cumhuriyet’tir. Halkın egemenliğinin ilan edildiği, halk iradesinin üzerinde daha büyük bir iradenin olmadığını ilan eden Cumhuriyet’i her koşulda savunmak, coşkuyla kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bayramımız şimdiden kutlu olsun’’ dedi.