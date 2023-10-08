Konyaaltı Belediyesi’nin HayatPark’ta ikincisini düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri’nde bu hafta caz müziğinin sevilen isimlerinden Ece Göksu ve İmer Demirer ile orkestrası sahne aldı. Müzikseverler Ece Göksu ve İmer Demirer ile keyifli dakikalar geçirdi.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Caz Günleri konserleri kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki konserde Ece Göksu ve İmer Demirer ile orkestrası sahne aldı. Gürültüden uzak doğal bir kaçış noktası olan HayatPark’ta gerçekleştirilen etkinlikte performansı ile alanı dolduran müzikseverleri kendine hayran bırakan Göksu ve Demirer şarkılar söyleyerek alanda bulunanlara güzel bir gece yaşattı. 7’den 70’e herkesin eğlendiği konserde izleyiciler caz konserinin keyfini çıkardı.