Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca temel hizmetlerin aksamaması için bazı birimlerde dönüşümlü mesai sistemine geçerek bayram süresince hizmet vermeye devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca bazı birimlerde dönüşümlü mesai uyguladı. Acil durumlarda vatandaşlara yönelik hızlı çözümler bulunması adına Halkla İlişkiler, Zabıta, Temizlik İşleri ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bayram mesaisi sistemi ile çalışıyor. Temizlik işlerinin aksamaması için 7/24 çalışmalar sürerken, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise vatandaşların günlük sorunlarına çözüm bulmak adına dönüşümlü mesai yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda zabıta ekipleri de pastane, tatlıcılar başta olmak üzere diğer gıda işletmelerine yönelik denetimler için mesaiye kalan bir diğer birim. Halka hizmeti her zaman birinci sırada tuttuklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.