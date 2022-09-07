Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye bünyesinde bulunan etüt merkezini ziyaret etti. Öğrencilere ve ailelerine yönelik maddi destek, ücretsiz yemek, yurt vb. projelerini daha önce duyuran Başkan Esen, yeni müjdeyi de daha öğrenciler ile paylaştı. Yakın zamanda yeni bir etüt binası inşa edeceklerini söyleyen Esen, binanın içerisinde kütüphane, kafeterya, ders çalışma alanları gibi bölümlerin yer alacağını belirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye bünyesinde bulunan etüt merkezini ziyaret etti. Öğrencilere ve ailelerine yönelik maddi destek, ücretsiz yemek, yurt vb. projelerini daha önce duyuran Başkan Esen, yeni müjdeyi de daha öğrenciler ile paylaştı. Yakın zamanda yeni bir etüt binası inşa edeceklerini söyleyen Esen, binanın içerisinde kütüphane, kafeterya, ders çalışma alanları gibi bölümlerin yer alacağını belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde belediye bünyesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik ücretsiz eğitim veren etüt merkezini ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilere başarı diledi. Başkan Esen, konuşma sırasını öğrencilere vererek duygu, düşünce ve taleplerini ifade etmelerini istedi. Kürsüye çıkan öğrenciler, etüt merkezinde verilen eğitimden memnun olduklarını söyleyerek eğitimde fırsat eşitliği sağladıkları için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür etti. Öğretmen ve öğrenciler olarak bir aile olduklarını ifade eden Esen, “Burada en güzel konuşma sizlerindi. Çünkü içinden geçtiği gibi konuşanlar en iyi konuşanlardır. Bağırmadan, öfkelenmeden yani belli saygı kuralları içerisinde yapılan tüm içten konuşmalar en iyi konuşmalardır. Diliniz çok mükemmel olmayabilir, devrik cümleler kurabilirsiniz ama kendinize her zaman özgüveniniz olsun. Kendinizi her yerde ifade edin. İçinizden geçeni samimi bir şekilde söylediğinizde emin olun o duygularınız ağzınızdan çıkar, karşınızdakinin yüreğine ulaşır. Sizlerden istediğim bir diğer şey ise hiçbir zaman umutsuz olmayın” şeklinde konuştu.

Öğrencilere bir müjde daha

Öğrencilere ve ailelerine yönelik maddi destek, ücretsiz yemek, yurt vb. projelerini daha önce duyuran Başkan Esen, yeni müjdeyi de daha öğrenciler ile paylaştı. Yakın zamanda yeni bir etüt binası inşa edeceklerini söyleyen Esen, binanın içerisinde kütüphane, kafeterya, ders çalışma alanları gibi bölümlerin yer alacağını belirtti. Öğrencilerin hem ders çalışacağı hem dinleneceği hem de sosyalleşeceği bir ortam oluşturacaklarını dile getiren Esen, sözlerine şöyle devam etti; “Biz burada olduğumuz sürece her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu sene mezun olup sınava giren kardeşlerim inşallah istedikleri okulu kazanacaklar. Ama önümüzdeki sene buraya gelecek olanlar özellikle 7. sınıflar ve 11. sınıflar, çok yakında sizler için çok güzel bir plan yapacağız. Yeni bir etüt merkezi yapacağız. Sınıflarınız daha büyük olacak. İçinde çok güzel bir kafeteryası ve kütüphanesi olacak. Burada güzel vakit geçireceksiniz. Sadece kısıtlı bir mekanda derse girip gitmek değil, geldiğinizde akşama kadar dersten çıktıktan sonra ders çalışabileceğiniz, çay-kahve içebileceğiniz bir ortam yapacağız size. Bu müjdemiz 7. ve 11. sınıflar için. 8. ve 12. sınıflar inşallah bu sene kazanıp hedeflerine ulaşıp, noktayı koyacaklar. Biz de onların isimlerini buraya asacağız” dedi.