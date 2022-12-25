Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Ultra Maraton, ikinci gün yarışları ve ödül töreniyle sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Ultra Maraton, ikinci gün yarışları ve ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maraton’un ikinci günü de kıyasıya yarışlara sahne oldu. Maratonun ilk gününde belediye önünden başlayarak karlı dağlara kadar uzanan zorlu parkurlar ikinci günde yerini 5k, 12k, çocuk koşusu ve pati run parkurlarına bıraktı. Günün ilk koşusunda start çizgisine geçen çocukların ve ailelerin heyecanı dikkat çekti. Miniklerin Konyaaltı Belediyesi önünden başlayan kısa parkuru, yine belediye önünde sona erdi. Alkışlarla bitiş çizgisine ulaşan çocuklar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çocukların ardından 5k, 12k ve köpek koşuları başladı. Oldukça yoğun ilginin olduğu bu parkurlardan 5k’yı Rusya’dan Igor Sharapov 16 dakikada, 12k’yı ise Romanya’dan Miklos Rares İmre 37 dakikada tamamlayarak birinci oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşan Evcil ile birlikte, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Başkan Esen: "Konyaaltı’nı ve Antalya’yı güzelleştirdiniz"

Ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, iki günde toplam 35 ülkeden 1500’ün üzerinde sporcuyu ağırladıklarını söyledi. Uluslararası kuruluşların Konyaaltı’nda gerçekleştirdikleri maratonu artık daha dikkatli takip ettiklerini ifade eden Esen, ‘’Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz bu organizasyonun, sizlerin de katkılarınızla inşallah önümüzdeki sene çok daha kaliteli bir yarışma olacağına inanıyorum. 85 km, 57 ve 31 km çok ciddi mesafeler. Sizlere gıpta ettiğimi söylemek isterim. Hepinizi tebrik ediyorum. Varlığınızla bize güç kattınız. Konyaaltı’nı ve Antalya’yı güzelleştirdiniz" şeklinde konuştu.

Köpekleriyle birlikte koştular

Maratona Gece isimli köpeğiyle katılan Müge Yörükoğlu, etkinliği çok beğendiğini ve gelecek sene yine katılacağını söyledi. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını belirten Yörükoğlu, "Bizim için çok güzel bir gün oldu. Çok güzel bir organizasyon düzenlenmiş. Madalyalarımızı da aldık. Konyaaltı Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz" dedi. Etkinliğe köpeğiyle katılan Emine Köken de böyle bir etkinliğe ilk kez katıldığını ve çok keyif aldığını ifade etti. Kendileri için çok güzel bir Pazar sabahı olduğunu belirten Köken, "Böylesi etkinliklere herkes hayvan dostlarıyla katılmalı. Herkese tavsiye ediyorum. Hem keyif alırlar, hem de hayvanlarıyla bağlarını güçlendirebilecekleri güzel bir etkinlik yaşarlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.