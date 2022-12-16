Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Yenimahalle Belediyesi SK’yı 25-31 mağlup ederek devre arasına galibiyetle girdi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Yenimahalle Belediyesi SK’yı 25-31 mağlup ederek devre arasına galibiyetle girdi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin ilk devresi, 9. hafta mücadelelerinin ardından sona erdi. İlk yarının son maçında deplasmanda Yenimahalle SK ile karşılaşan Konyaaltı Belediye SK mücadeleden 25-31 galip ayrıldı. Önceki hafta Avrupa mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Galychanka’yı her iki maçta da mağlup ederek son 16’ya adını yazdıran Konyaaltı, Yenimahalle maçına da taraftarının desteğiyle oldukça istekli başladı. Coşkulu oyununu ilk yarının son düdüğüne kadar sürdüren Konyaaltı, soyunma odasına 15-17 skor avantajı ile gitti. İkinci yarının başında, 7 dakika boyunca kalesini gole kapatan Konyaaltı, iyi oyununu mücadelenin son düdüğüne kadar devam ettirdi ve karşılaşmayı 25-31’lik skorla kazanmasını bildi.

"İstediğimiz sonuçları alacağız"

Bu sonuçla puanını 14’e çıkararak zirve takibini sürdüren Konyaaltı SK, 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 3’üncü sırada bitirdi. Konyaaltı’nda Dönegül Bozdoğan attığı 6 golle skora katkı yaparken, kaleci Isabelle ise yaptığı net kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından oldu. Ligin ikinci devresi, 7 Ocak 2023 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Yenimahalle’yi deplasmanda yenerek devre arasına moralli giren Konyaaltı’nın oynadığı oyun ve aldığı sonuçtan memnun olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Avrupa maçlarından sonra lige de galibiyetle dönen takımımızı kutluyorum. İkinci yarıda da hem Avrupa hem de ligde istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" dedi.