Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde tatilcilerin arasında görev yapan atlı polisler, yaz aylarında artışa geçen hırsızlık ve asayiş olaylarının önüne geçerek suçluların korkulu rüyası oldu. Atlı Polis Birliğinin görev almasıyla sahilde son yıllarda yaşanan asayiş olaylarında azalma yaşandı.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaz aylarında artışa geçen asayiş olaylarının önüne geçmek için Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Birliği görev yapıyor. Görev öncesi Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisindeki Atlı Polis Birliği’nde bulunan çiftlikten sırayla çıkarılan Börü ve Vinner isimli atların önce ayak ve üst bakımları yapılıyor. Görevli polis memurları ellerine aldıkları taraklarla önce atların tüylerini tarıyorlar. Ardından ise tırnaklarını beslemek için yağlıyorlar. İşlemleri tamamlanan atlar kendilerini bekleyen hayvan taşıma aracına alınarak, dünyaca ünlü sahile doğru yola çıkıyor. Atlar sahile yakın boş bir arazide indirilerek göreve başlanıyor.

Her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sahil boyunca devriye görevine çıkan atlı polisler, özellikle motorlu taşıtların giremediği yerlerde toplumsal olaylara müdahalede her an göreve hazır bekliyor. Atlı Polis Birliği bir yandan yaz aylarında artışa geçen özellikle hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında hırsızların korkulu rüyaları haline gelirken, diğer taraftan ise yabancı tatilciler ve vatandaşların ilgi odağı oluyor. Polisler tatilcilerin fotoğraf taleplerini de geri çevirmeyerek fotoğraf çekmelerine izin veriyor.

“Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgede çok etkili oluyoruz”

18 yıldır Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığını belirten Ramazan Toprak, “2007 yılında Atlı Polis Birliği’nin kuruluşunda yer aldım. Atlarımızın sabah beslenmeleri yapılır, görev saatine göre hazırlıklarına başlanır. Ayaklarının bakımı yapılır. Ardından ise kamyona atlarımızı bindirerek görev yerine gideriz. Görev sonrası aynı bakımlar yine yapılır. Motorlu taşıtların giremediği bölgelere atların sayesinde giriyoruz. Hem önleyici görev hem de olaylara anında müdahale edebilmek için görev yapıyoruz. Görev zamanımız kışın daha uzun yazın ise 2’şer saattir. Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgede çok etkili oluyoruz. Bizim görev yaptığımız alanlarda asayiş olayları daha az oluyor. Atlarla duygusal bir bağ var, o bağ olmasa beraber görev yapamayız. Yerli ve yabancı turistlerin sürekli ilgisi ile karşı karşıya kalıyoruz. Biz de görevimize engel olmayacak şekilde yardımcı oluyoruz” dedi.

“Burada huzur ve güven varsa onların sayesindedir”

Atlı Polis Birliği’ni görünce kendini güvende hissettiğini söyleyen Sedat Karan, “Polislerimiz ülkemizin her yerinde 7/24 bizim güvenliğimiz için çalışıyorlar. Sıcak soğuk demeden görev yapıyorlar. Atlı polislerimiz disiplin içerisinde, seviyeli ve güzel bir şekilde görev yapıyor. Biz onları seviyoruz, burada huzur ve güven varsa onların sayesindedir. Kendilerine çok teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

“Yıllar önce buralarda çok sıkıntı oluyordu, son yıllarda bu sıkıntılar olmadı”

Sercan Büyükbıçak ise şu sözlere yer verdi: “Atlı polislerimizin huzurumuz ve güvenimiz için burada görev yapması bizi mutlu ediyor. Çünkü denize girince burada eşyalarımızı bırakıyoruz. Onlar sayesinde rahat rahat denize giriyoruz. Yıllar önce buralarda çok sıkıntı oluyordu, son yıllarda bu sıkıntılar olmadı. Turistlerimiz ve vatandaşlar huzurla denize giriyor. Görevin devam etmesini istiyorum” dedi.