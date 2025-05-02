Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde kıyı sınırlarını aşarak halkın plaj kullanımını kısıtlayan işletmelere müdahale etti. Kıyı Kanunu’na aykırı olarak dışa taşan bölümler kaldırılırken, işletmelere aykırılıkları gidermeleri için 5 Mayıs akşamına kadar süre tanındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde halkın kullanımına açık olması gereken kıyı alanlarında Kıyı Kanunu ve Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği’ne aykırı şekilde işletmelerce yapılan genişletmelere karşı denetim gerçekleştirdi. Zabıta Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü denetimlerde, kendi alanının dışına çıkan ve plaj kullanımını kısıtlayan işletmelerin dışa taşan sürgülü camları kaldırıldı.

"5 Mayıs akşamına kadar süre tanıdık"

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Barış Soykam, denetim sonrası yaptığı açıklamada işletmelere yasalar çerçevesinde bir fırsat tanındığını belirtti. Soykam, şu ifadeleri kullandı: "Yasanın ve yönetmeliklerin getirdiği şartlara çekmek kaydıyla işletmelerin aykırılıklarını gidermeleri için kendilerine 5 Mayıs Pazartesi günü akşamına kadar yani kendi sökmeleri için bir süre verdik. Pazartesi akşamına kadar istediğimiz düzeye getirilmediği halde de kendimiz müdahale edeceğiz. Yani vatandaşın da malı zarar görmemesi için böyle bir şey yaptık. Ama şu an da cam sökme işlemleri filan da devam ediyor."

Denetimlerin sadece birkaç işletmeyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Soykam, "Sahil boyunca aykırılıkları bulunan bütün işletmelere aynı uygulamaları yapacağız. Bütün büfelerin hepsinde aynı sıkıntı söz konusu değil ama sıkıntı olanlar da yapacağız. Yasa ve yönetmeliklere uygun hale gelecek."

İşletmecilerden tepki

Bazı işletmeciler ise denetimlere tepki gösterdi. Uygulamanın kendilerini "işgalci" gibi gösterdiğini savunan bazı işletme temsilcileri, "Belediye bizi işgalci olarak gösteriyor, biz işgalci miyiz? Müdürüm, gerginlik çıkmasın lütfen, burası turizmin başkenti. Yanlış yapıyorsunuz, siz bizi işgalci olarak gösteremezsiniz. 8 milyon kiramız var" ifadelerini kullandı.

Denetimler 6 Mayıs’ta yeniden başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 Mayıs Pazartesi akşamına kadar belirlenen süre zarfında aykırılıkları kendisi gidermeyen işletmelere 6 Mayıs Salı günü itibarıyla tekrar denetim uygulayacak.