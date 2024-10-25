ALGE Sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Merkezi yönetimi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yaşanan gürültü kirliliği ve işgal sorunlarıyla ilgili vatandaşların şikayetleri doğrultusunda, gerekli önlemleri almak amacıyla bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Yönetim, sahildeki işletmelere yönelik denetimler sonucunda, kurallara uymayan ve huzuru bozan işletmeler hakkında tahliye kararı aldığını açıkladı.

ALGE Sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Merkezi yönetimi, bazı kiracı işletmelerin kural tanımayan gelişi güzel tutumu, gürültü ve çevre kirliliği, havai fişek-lazer gösterisi ve canlı müzik gibi konulardan duyulan rahatsızlık için harekete geçti. Toplantılar ve akabinde yapılan denetimler ile tespitler sonrası sorunun çözümü için somut adımlar atacağını duyurdu.

Denetimlerde, belirlenen kurallara aykırı hareket eden işletmeler hakkında tahliye kararı verildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak şikayetleri değerlendiklerini ve gerekli önlemleri alacaklarını açıklayan ALGE yönetimi, halkın memnuniyetine karşılık asayişi bozan, kurallara uymayan işletmeleri tahliye ederek müşteri memnuniyeti odaklı çalışan işletmelerle anlaşma kararını uygulamaya koyduklarını bildirdi. Bu kapsamda; kendini düzeltmeyen tüm işletmelerin yargı yoluyla tahliye edileceği kaydedildi.

Yönetim, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak, denetimlerin devam edeceğini ve sahil alanlarının korunması için gereken tüm adımları atacaklarını ifade etti.

“Gerekirse para kaybetmeye razıyız”

ALGE Sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Serdar Çetin, vatandaşın rahatsız olduğu işletmelerin yapılan uyarılara aldırış etmemesi sonucu ortaya çıkan konulardan birebir kendilerinin de rahatsız olduğunu belirterek " Antalya’mız için en doğrusunu yapacağımızdan kimse kuşku duymasın” dedi.