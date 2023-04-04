Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahilinde yaza hazırlık çalışmaları yapıyor. Kış aylarında yaşanan fırtınadan olumsuz etkilenen alanlarda detaylı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kıyı Yapılar Şube Müdürlüğü, kentin en önemli buluşma noktası olan Konyaaltı Sahili’nde yaz sezonu öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Ekipler, kış aylarında yaşanan fırtınalardan yoğun olarak etkilenen Konyaaltı Sahili’ndeki plaj unsurları, merdivenler, rampalar, tuvaletler, soyunma kabinleri, duşlar ve cankurtaran kulelerinde yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sahilde yoğun çalışma sürüyor

Konyaaltı Sahili’nde yer alan 900 oturma ünitesinin metal ve ahşap yüzeylerinin bakımı ve boyaması gerçekleştirildi. 5000 metrekare ahşap zemin boyanarak onarımı yapıldı. Sahil boyunca toplamda 15 farklı tip 3 bin 700 aydınlatma direğinin boya ve bakımları sürüyor. Ayrıca vatandaşların denize erişimini sağlayan yaklaşık 25 merdiven ve rampa onarılarak, güvenli ve aktif hale getiriliyor. Büyükşehir ekipleri, çalışmalar çerçevesinde Konyaaltı Sahili’ne yeni tuvaletler de yerleştiriyor. İhtiyaç olan bölgelere 4 adet yeni tuvalet yapılıyor.