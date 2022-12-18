Konyaaltı Belediyesi, meralarda ekimini yaptığı ot tohumlarının verimini artırmak için gübreleme işlemi gerçekleştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, meralarda ekimini yaptığı ot tohumlarının verimini artırmak için gübreleme işlemi gerçekleştiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yaylalardaki meralara yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı ekerek, meralarda otlayan küçük ve büyükbaş hayvanların daha zengin besinlerle beslenmelerini sağlıyor. 2020 yılında başlayan bu hizmet, ilçe sınırları içerisinde yer alan çok sayıdaki hayvan üreticisinin hem bütçesine hem de hayvanları için sağlıklı besine ulaşmasına katkı sağlıyor. Parazit ilaçlama, ücretsiz aşılama ve gölgelik gibi hizmetlerle bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yüzünü güldüren Konyaaltı Belediyesi, meralarda ekimini yaptığı tohumların gübreleme işlemlerini de yaparak, hayvanların daha zengin besin kaynağına ulaşmalarını sağlıyor.

Meralara 21 ton gübre

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meraların hayvan yetiştiricilerinin en önemli besleme kaynakları olduğunu söyledi. Hayvancılığın sürdürülebilirliğinin giderek daha da zorlaştığını belirten Esen, ‘’Konyaaltı Belediyesi olarak bu mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak için ilgili kurumlarla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce başladığımız aşılama, ilaçlama gibi hizmetlerimizin yanına, ektiğimiz tohumların gübreleme işlemini de ekledik. Ektiğimiz tohumlar bu sayede daha verimli hale gelerek yaz aylarında hayvanların beslenmesi için hazır olacak. Konyaaltı Belediyesi olarak 2020 yılında başladığımız bu hizmetimizde şu ana kadar toplam 2,5 ton tohum ve 21 ton da toprak altı gübre attık. Hayvan üreticilerimize desteğimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.