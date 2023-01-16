Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ın 121’inci yaş gününe özel etkinlik düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ın 121’inci yaş gününe özel etkinlik düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde yer alan Oda Orkestrası, Müzik Akademisi ve Tiyatro Akademisi iş birliğiyle Nazım Hikmet Ran’ın 121’inci yaşı anısına anma etkinliği gerçekleştirdi. "İyi ki Doğdun Büyük Usta, Nazım Hikmet 121 Yaşında" başlığıyla düzenlenen etkinlik, Büyük Usta’nın adının yaşatıldığı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Nazım Hikmet şiirlerinin yanı sıra sevilen şarkıların seslendirildiği etkinlikte, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinliğin sonunda kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Bugün bir vatan sevdalısını andık, doğum gününü kutladık. Bir vatan sevdalısının, vatanına nasıl hasret kaldığını şiirleri ile dinledik. Emeği geçen herkese ve katılımlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.