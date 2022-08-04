Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, 2022-2023 döneminde kadrosuna yeni müzisyenler kazandırmak ve eğitim vermek amacı ile seçme sınavları yapacağını duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, 2022-2023 döneminde kadrosuna yeni müzisyenler kazandırmak ve eğitim vermek amacı ile seçme sınavları yapacağını duyurdu.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, her yıl devlet konservatuvarları ve güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencileri bünyesine alarak eğitim veriyor. Bunun yanında Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası (KBOO) kadrosunda yer alarak etkinliklerde sahneye çıkacak müzisyenler de aranıyor. Adayların seçme sınavlarına 8-22 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabileceği belirtildi. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda adaylar bir yıl boyunca Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde eğitim alacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sanatla ilgilenmek isteyen başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Eğitimlerin sadece mevcut kadroya yeni müzisyenler kazandırmak olmadığını ifade eden Esen, “Bizim buradaki amacımız, müzikle ilgilenmek isteyen özellikle gençlerimizin önünü açmak ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu yüzden devlet konservatuvarları bölümleri veya güzel sanatlar lisesine gitmek isteyen öğrencilerimizi de müzik akademimiz bünyesinde sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz yıl boyunca ses, enstrüman ve benzeri birçok eğitim alıyor. Seçmelere katılacak müzisyen adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Seçmelere başvuru şartları

Konyaaltı Belediyesi, Müzik Akademisi’nin seçimlerine başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartları da açıkladı. KBOO sınavlarına katılacak adaylarda aranan ilk şart 10-23 yaş aralığındaki adayların başvuru yapabileceği bildirildi. Bunun yanında KBOO sınavlarına katılacak adayların, sınavda enstrüman ile çalabileceği bir eser ve keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, obua, flüt, trompet, si bemol klarnet, trombon, ve fagot gibi enstrümanlarından birini çalıyor olma şartı aranmaktadır. Eğitim alanlarından biri olan Çok Sesli Çocuk Korosu’na başvuru yapmak isteyen adaylardan ilkokul birinci sınıf ile yedinci sınıf arasında olması gerektiği açıklandı. Devlet konservatuvarları sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylarda ise 2. ve 6. sınıf arasında olma şartı aranırken, Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına hazırlanacak öğrencilerin de 8. sınıf olması gerekmektedir. Enstrüman eğitim sınavına ise en az ilkokul birinci sınıfı bitirmiş ve en fazla lise dördüncü sınıf olması gerektiği bildirildi. Adayların istediği tüm eğitim alanlarına başvuru yapabileceği belirtilirken, puanlamanın 100 üzerinden değerlendirileceği duyuruldu.