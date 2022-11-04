Yaklaşık 20 bin adet kitap arşiviyle vatandaşlara hizmet sunan Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda artık Cumartesi günleri de açık olacak.

Yaklaşık 20 bin adet kitap arşiviyle vatandaşlara hizmet sunan Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda artık Cumartesi günleri de açık olacak.

Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesinde yer alan Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, yaklaşık 20 bin adedi bulan kitap arşiviyle vatandaşlara hizmet veriyor. Dünya ve Türk klasiklerinin yanı sıra, tarih, psikoloji, ekonomi, siyaset, din ve çeşitli araştırma konularında okuyuculara zengin bir arşiv sunan kütüphaneden tüm vatandaşlar 20 gün içerisinde geri iade etme şartıyla ücretsiz kitap alabiliyor. Kitap okumak ve ders çalışmak isteyen öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kütüphane, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda artık cumartesi günleri de 08:30/17:30 saatleri arasında açık olacak.

Vatandaş istedi esen yaptı

Kütüphane kültürüne ve okuma alışkanlığına büyük önem verdiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda kütüphanenin artık hafta sonu da açık olacağını söyledi. Başkan Esen, özellikle lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere verimli bir çalışma ortamı ve kaliteli kaynaklar sunan kütüphanenin zengin kitap arşiviyle pazar günü hariç her gün vatandaşlara hizmet vereceğini aktardı.