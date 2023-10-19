Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin düzenlediği Kukla Atölyesi’nde 7-12 yaş grubu arasındaki çocukların yaptığı kuklaların yer aldığı serginin açılışı belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Konuşan kukla Güneş, tüm çocukları ve ailelerini sergiye davet etti.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin 7-12 yaş arası çocuklara düzenlediği Kukla Atölyesi’nde yapılan kuklalar, düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ile birim müdürleri, belediye personeli ve Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler katıldı.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Serginin açılışında konuşan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Bugün burada çok anlamlı bir etkinliğin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaz kursları kapsamında 64 7-12 yaş grubu arasındaki çocuğumuza, 5 ayrı branşta kukla oynatma ve beraberinde kukla yapma etkinlikleri yapıldı. Bu kapsamda çocuklarımız çok keyifli vakit geçirirken beraberinde bilişsel zekâyı da güçlendiren bir çalışmaya imza attı. Çocuklarımız kukla atölyesinde beyinlerinin 3 farklı noktasını çalıştırma imkânı buldular" dedi.

İsmini çocuklar koydu

Bostan, açılışta yer alan konuşan kuklaya çocukların isim vermesini istedi. Çocuklar kuklanın isminin Güneş olmasını istedi. Bunun üzerine Tuğba Erke Bostan, “Güneş kuklamız bizlere güneş gibi doğdu. Yapacağımız kukla atölyelerimize hepinizi bekliyoruz” dedi.

Açılıştan sonra minik öğrenciler sergiyi gezdi. Sergi ekim ayı sonuna kadar belediye hizmet binasında açık kalacak.