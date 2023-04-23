Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yer alan kreşlerde eğitim alan minikler, birbirinden farklı etkinliklerle Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan coşkusunu her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için haftalar öncesinden hazırlıklara başlayan minikler, Toros Mahallesi’nde bulunan stadyumu şenlik alanına çevirdi. Ailelerin ve mahalle sakinlerinin de alkışlarla eşlik ettiği kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Etkinlikler bizleri gururlandırıyor"

Saygı duruşundan sonra öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları dans, şarkı ve şiir içerikli gösterileri sergileyen minikler, kutlamaların kapanışını da hep bir ağızdan ‘Atatürk Çocukları’ şarkısını söyleyerek yaptı. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın 23 Nisan olduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Çocuklarımız, bu gibi etkinliklerle Atatürk’ü ve milli bayramlarımızı daha iyi anlama fırsatı yakalıyor. Her yıl öğrenci kapasitesini artırdığımız kreşlerimizde yapılan bu tür etkinlikler bizleri gururlandırıyor. Hepsinin gözlerinden öpüyorum’’ dedi.