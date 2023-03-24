Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçı öncesi sporcularla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sporcularımızın, Avrupa kupasını ülkemize getireceğine inanıyorum” dedi.

Avrupa kupasında yoluna kayıpsız devam eden Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, 26 Mart Pazar günü rövanş için Slovakya temsilcisi Michalovce takımı ile karşılaşacak. İlk maçı evinde oynayan ve 31-24 skorla galip gelen Mavi Kelebekler, deplasmanda da kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Maç öncesi yapılan toplantıda sporcularla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, takıma başarılar diledi. Kadın Hentbol takımını kurdukları günden bu yana her yıl hedeflerini büyüterek yollarına devam ettiklerini kaydeden Esen, özellikle bu yıl çok iyi olduklarını söyledi. Avrupa’da kazanacakları kupa ile büyük bir ses getireceklerini belirten Başkan Esen, “Bu çok büyük bir şey. Sona çok yaklaştınız. Sizin sayenizde Türkiye’de hentbol daha fazla konuşulmaya başlanabilir. Arada 7 sayı fark var. Bu ciddi bir avantaj” şeklinde konuştu.

“Başarınız herkesi mutlu edecek”

Özellikle kadınların toplumda öne daha fazla çıkmaları gerektiğini ifade eden Esen, kadınların başarılı ve mutlu olmaları kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Her yıl önlerine yeni hedefler koyarak yollarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Esen, artık hedeflerinin Antalya’ya ve Türkiye’ye kupa getirmek olduğunu belirtti. Sporcularının tüm bunları başaracak potansiyele sahip olduğunu kaydeden Esen, “Bizi çok mutlu ettiniz ve gururlandırdınız. Büyük bir heyecanla, size çok streste yüklemek istemiyorum, içimde bir his kupanın geleceğini söylüyor bana. Bunu yaşarsak çok büyük bir mutluluk duyacağım. Hem bana hem kendinize yaşatmayı istediğinizi biliyorum. Bir hayalim var. Maalesef Türkiye’nin şartlarından dolayı gecikme yaşadık. Maçları ve idmanları yaptığımız sahanın, konaklama ve sosyal tesislerin bir arada olduğu ve belki de Türkiye’nin en önemli konaklama tesisinde sizleri bir araya getirmek istiyorum. Önümüzde ki dönemde yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.