Konyaaltı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 5 Aralık 1934 tarihinde kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının yıl dönümünde, Güzel Sanatlar Akademisi resim kursu katılımcılarıyla birlikte “Tersine Dünya” isimli resim sergisinin açılışını belediye hizmet binasında gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Güzel Sanatlar Akademisi resim kursu katılımcılarının eserlerinden oluşan ‘Tersine Dünya’ isimli sergi, Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası’nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve belediye çalışanları katıldı. Açılışın ardından Başkan Kotan, belediyedeki kadın çalışanlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Kotan, “1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünde bir aradayız, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun” dedi.

“Kapımız her zaman açık”

Konyaaltı Belediyesi olarak topluma duyarlı konularda kapılarını her zaman açık tuttuklarını kaydeden Başkan Kotan, “Bugün yine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Biz her zaman deriz ki, bu devran böyle geldi, böyle devam eder ama kadınlar işin içine girince değişir. Bugün, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, anlamlı bir gün. Türk kadınlarına 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bu, birçok Avrupa ülkesinden önce kazanılan önemli bir hak. Bir ülkenin nasıl bir anda çağ atlayabileceğini Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik. Belediye olarak, kadınların toplumsal hayatta ve siyasette güçlü bir şekilde yer almasını önemsiyoruz ” şeklinde konuştu.

“Haklar eşit olmalı”

Konyaaltı Belediyesi’nin kadın hakları üzerinde farkındalık oluşturmak adına bir süreç yürüttüğünü kaydeden Başkan Kotan, “Belediyemizde 11 kadın müdür, 7 kadın meclis üyesi ve 10 kadın muhtarımızla çalışıyoruz. Konyaaltı’nın bu anlamda standartların üzerinde bir süreç yürüttüğünü düşünüyorum. Ancak, yalnızca hakların verilmesi yeterli değil; bu hakları savunmak, sahip çıkmak ve toplumda kadın iradesinin güçlü bir şekilde varlık göstermesi de çok önemli. Kadınların iradesi ne kadar güçlü olursa, haklarını o kadar iyi savunurlar ve toplumsal eşitlik sağlanır. Türkiye’de kadınların hakları için verilen mücadeleyi biliyoruz. Doğada görevlerimiz farklı olabilir ama sorumluluklarımız eşittir. Bu eşitlik, toplumsal ve siyasal hayatta da hakkaniyetli bir şekilde yansımalıdır” ifadelerini kullandı.