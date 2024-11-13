Birçok kültür-sanat etkinliğinde vatandaşlarla buluşan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun yeni dönem seçmeleri, 14-24 Kasım tarihleri arasında başlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, şehrin kültürel mirasını yaşatmak adına kurulan Halk Oyunları Topluluğu’na yeni gönüllüler arıyor. Halk oyunlarına ilgi duyan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar, 14-24 Kasım arası seçmelere başvurabilecek. Başvurular online kayıt sistemi üzerinden, http://konyaalti.bel.tr adresinden yapılabilecek. Belediye yetkilileri, halk oyunlarının kültürümüzün daha iyi tanınması ve gelecek nesillere aktarması açısından topluluğunun önem taşıdığını belirterek, halk oyunlarına ilgi duyan 16-45 yaş arası tüm vatandaşları seçmelere beklediklerini aktardı. Ayrıca vatandaşlar, detaylı bilgi için 0242 245 55 25 numaralı hatta ulaşabilecek.