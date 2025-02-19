Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, ‘Festival City’ projesi kapsamında Kuveyt’te düzenlenen ve 8 ülkenin katıldığı uluslararası etkinliklerde Türkiye’yi temsil etti. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı İlke Türkdoğan’ın koordine ettiği topluluk, sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Konyaaltı Belediyesi, kültür ve sanatın yaşatılmasına verdiği önem doğrultusunda uluslararası etkinliklerde de adından söz ettiriyor. Bu kapsamda, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, ‘Festival City’ projesi kapsamında Kuveyt’te düzenlenen ve Türkiye ile beraber Ürdün, Mısır, Lübnan, Körfez Ülkeleri, Kuveyt, İspanya ve Çin’in yer aldığı 8 ülkenin katıldığı uluslararası etkinliklerde ülkemizi temsil etti. Türkiye’nin yedi bölgesine ait geleneksel halk dansları ve kültürel öğeleri sahneleyen topluluk, başarılı gösterileriyle büyük beğeni topladı.

"Ülkemizi temsil etmek büyük bir gurur"

Konyaaltı Belediyesi adına etkinliklere katılan Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlke Türkdoğan, "Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan’ın liderliğinde, kültür ve sanatın ışığını daha geniş kitlelere ulaştırmak, geleneklerimizi yaşatmak ve dünyaya tanıtmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Etkinlik boyunca kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini ileten Türkdoğan, "Gücümüze güç katan Kuveyt’teki Türk vatandaşlarımıza, elçilik yetkililerine ve organizasyon ekibine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu