Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, deprem felaketinin yaşandığı illerde mahsur ve sahipsiz kalan kedi ile köpekleri kurtararak koordinasyon merkezine götürdü. Ekipler ayrıca, enkazda kalan bir buzağıyı da kurtarıp sahiplerine teslim etti.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, deprem felaketinin yaşandığı illerde mahsur ve sahipsiz kalan kedi ile köpekleri kurtararak koordinasyon merkezine götürdü. Ekipler ayrıca, enkazda kalan bir buzağıyı da kurtarıp sahiplerine teslim etti.

Deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, yaşanan felaket dolayısıyla bulunduğu yerde mahsur kalan kedi ve köpekleri kurtardı. Barınak, sokak veya yıkılan evlerin etrafında sahipsiz kalan hayvanlar, bulunduğu yerden alınarak bölgedeki koordinasyon merkezine götürüldü. Koordinasyon merkezinde bulunan veterinerler tarafından sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, gözetim altına alındı. Günlerdir terk edilmiş bir barınakta bulunan anne köpek ve 8 yavrusu da bulunduğu yerden alınarak koordinasyon merkezindeki veterinerlere teslim edildi. Sıcak bir ortama kavuşan yavru köpeklerin sağlık kontrolleri de yapıldı. Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi ekipleri, bölgede sahipsiz kalan hayvanları koordinasyon merkezine getirdiklerini belirterek, “Burada bulduğumuz her canlıyı kurtarmaya çalışıyoruz. Anne köpeği ve 8 yavrusunu Elbistan Çaybaşı Mahallesinde bir enkazın içinden çıkardık. Yavruların sütten kesilmemesi için annesinden ayırmadan koordinasyon merkezine getirdik. Buradan da düzgün bir şekilde yuvalandırılacaklar. Yetişkin kedi ve köpeklerin de sahiplendirilmesini sağlayacağız” dedi.

"Patlayıcılara karşı işaretleme"

Afet bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan önce Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi işaretleme çalışması gerçekleştirdi. Bölgenin haritası doğrultusunda hangi binada tüp, yanıcı madde vb. patlayıcı özelliğe sahip maddelerin yeri tespit edilerek işaretleme yapıldı. Özellikle enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bu işaretlemenin çok önemli olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bölgede devam eden çalışmalara tüm ekip ve imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti. Göreve geldikten sonra kurdukları Sivil Savunma Biriminin uzman ekiplerden oluştuğunu ifade eden Esen, bu sayede hem belediye çalışanlarına hem de Konyaaltı ilçesinde bulunan vatandaşlara afet, ilk yardım vb. eğitimler verdiklerini de söyledi. Depremin yaşandığı ilk gün bölgeye giderek yardım çalışmalarına başlayan Başkan Esen, “Depremin yaşandığı ilk gün ekiplerimiz ile bölgeye geldik. Ayrıca başlattığımız yardım kampanyasında toplanan yardımları da hiç bekletmeden direkt vatandaşa ulaştırdık” dedi.

Afetzede vatandaşların kaldığı şantiye konteynerlerini de ziyaret eden Esen, depremzedelerin ihtiyaçlarını kendilerinden dinledi. Tespit ettikleri ihtiyaçları karşıladıklarını söyleyen Esen, bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini dile getrdi.