Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesinin üst kısımlarında açtığı yeni yollarla bölge halkının evlerine ulaşımını kolaylaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesinin üst kısımlarında açtığı yeni yollarla bölge halkının evlerine ulaşımını kolaylaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle kırsal bölgeler ve yaylalardaki çalışmalarını hızlandırdı. Feslikan Yaylası, Çağlarca, Moryer, Üçoluk, Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Sinan Değirmeni bölgelerinde bir yandan mevcut yollarda yenileme çalışmaları yapan ekipler, bir yandan da ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yollar açıyor. Yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yaşandığı yüksek kesimlerde mahalleleri birbirine bağlayan yeni yollar açan ekipler, vatandaşların mahalle aralarında yaşadığı ulaşım sorunlarını da en aza indirmek için çalışmalar yürütüyor.

Bölge halkının ulaşım ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Vatandaşlarımızın kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Nazmiye teyze artık çok mutlu

Yarbaşçandır Mahallesi Su Uçtuğu Mevkii’ndeki torunlarını görmek için uzun ve engebeli bir mesafeyi kat etmek zorunda kalan Nazmiye teyzenin talebini de değerlendiren ekipler, kısa süre içerisinde ana yol ile ev arasında bir yol çalışması yaparak yaşlı kadını torunlarına kavuşturdu. Atalarının uzun yıllar önce buraya geldiğini ve o zamanlar bu bölgenin tamamına yakınının tarla olduğunu söyleyen Nazmiye teyze, “Çocuklarım yaz aylarında burada yaşıyorlar. Daha önce çocuklarımın ve torunlarımın yaşadığı bu eve çıkamıyordum. Yol yoktu. Artık araçla da, yürüyerek de rahatça çıkabiliyorum. Artık her hafta torunlarımın yanına gelip onları görebileceğim” diye konuştu.

Evlerine daha rahat ulaşabilecekler

Evlerinin ulaşımı konusu çözüme kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Yarbaşçandır Mahallesi sakini Gültekin Gülen, “Yolumuz yapıldı. Daha önce eşeklerle çıkmak zorunda kalıyorduk. Yaya olarak bile çok zor ulaşıyorduk evimize. Şu an arabamızla evimize ve tarlamıza ulaşabiliyoruz. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Bir başka bölge sakini Yaşar Avşin ise “Daha önce evimize ulaşabileceğimiz bir yolumuz yoktu. Yaya ve araçla ulaşamıyorduk. Haliyle annem de gelemiyordu. Annem artık evimize daha sık gelebilecek” açıklamalarında bulundu.