Konyaaltı Belediyesi, yeni yıl öncesinde ilçedeki kreşlerde eğitim gören minikler için etkinlik düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi’nin Gürsu, Hurma, Toros ve Uncalı kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yılbaşı etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocuklar için hazırlanan etkinlikte şişme oyun parkuru, yüz boyama, kar partisi, çocuk orkestrası şarkıları, atölye çalışmaları ve çeşitli oyun alanları gibi eğlenceli aktiviteler yer aldı. Çocukların mutluluğuna ortak olan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinlikte miniklerle dans etti ve pamuk şeker ikram etti.

“Çocuklarımızın Mutluluğu Her Şeyden Önemli”

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Kotan, “2025 yılında da çocuklarımız için aynı özenle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla birlikte bizler de büyümeye, öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli” dedi.

Kreşlerde verilen eğitimin yanı sıra çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi de önemsediklerini belirten Kotan, “Bugün burada çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek, yaptığımız çalışmaların en güzel ödülü. Onların hayatlarına dokunmak ve mutluluklarına ortak olmak en büyük önceliklerimizden biri. Yeni yılınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.