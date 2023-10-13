Konyaaltı Belediyesi, kadınları sporla buluşturmak için ’Matına Al Gel’ adlı organizasyonu hayata geçiriyor. Kadınlar matlarıyla uzman eğitmenlerle doğada spor yapmanın keyfini yaşayacak.

’Konyaaltı’nda Spor Yapmayan Kalmayacak’ mottosuyla yola çıkan Konyaaltı Belediyesi, bu doğrultuda kadınlara yönelik ’Matını Al Gel’ adlı bir etkinlik düzenliyor. Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında kadınlar Gürsu Mahallesi’nde bulunan Kadın Emek Pazarı’nda ekim ve kasım ayları boyunca her pazartesi, salı ve çarşamba günleri doğada spor yapacak.

Pilates, Yoga ve Zumba

Etkinlik kapsamında her pazartesi günleri saat 16.00’da pilates, salı günleri 18.00’de yoga ve çarşamba günleri de 16.00’da zumba etkinliği gerçekleştirecek. Açık havada yapılacak etkinlikte kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde hem spor yapacak hem de doğada olmanın keyfini yaşayacak.

Doğada spor yapın

Kadınları sporla buluşturmak adına ’Matını Al Gel’ etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kadınlarımızı Kadın Emek Pazarı yanında bulunan açık havada sporla buluşturuyoruz. ’Konyaaltı’nda Spor Yapmayan Kalmayacak’ mottosuyla açtığımız kurslara ve etkinliklerimize her gün yenilerini ekleme gayretindeyiz. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğimize tüm kadınlarımızı bekliyoruz” dedi.

16 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyen kadınlar herhangi bir kayıt yaptırmadan matlarını alıp etkinliğe gelebilecek.