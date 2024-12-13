Konyaaltı Belediyesi, hayvan konforunu artırmak ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla, personele yönelik özel bir eğitim programı düzenledi. Program, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda belediye çalışanlarına yönelik gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Konyaaltı Belediyesi birim çalışanlarına ‘Hayvan Bakım ve Hijyen Eğitimi’ verildi. Eğitim, hayvan bakımında dikkat edilmesi gereken temel ilkeler, hijyen uygulamaları ve çevresel sağlık konularına yönelik gerçekleştirildi. Hayvan konforunu sağlamak için uygun barınma şartları, beslenme yöntemleri, hastalık önleme tedbirleri gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, hayvanlarla çalışırken uyulması gereken hijyen standartları ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları üzerine bilgi aktarıldı. Belediye yetkilileri, hijyen standartlarını yükseltme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu sayede toplum sağlığına ve çevre bilincine önemli katkılar sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Eğitimin sonunda, katılan personele sertifika verildi.