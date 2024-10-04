Sahiplenme kampanyalarına devam eden Konyaaltı Belediyesi, hayvanları koruma haftası sebebiyle çocuklara yönelik barınak ziyaretlerini artırırken, e-pati uygulanmasını da duyurdu. Hayvanseverler, E-Pati uygulaması aracılığıyla barınaktaki dostlar hakkında detaylı bilgilere erişip sahiplendirme sürecine katkıda bulunabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, sokak hayvanlarına karşı sevgi ve duyarlılığı artırmak amacıyla çocuklara yönelik etkinliklerine devam ediyor. Minik öğrencileri rehabilitasyon merkezinde ağırlayan belediye, ziyaretler sayesinde hem çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor hem de sahipsiz dostlara sıcak bir yuva bulma fırsatı sunuyor.

Hayvanlara sevgi ve merhametin küçük yaşta öğretilmesi gerektiğini vurgulayan belediye yetkilileri, yalnızca belediye kreşlerinden değil, ilçe sınırları içerisinde yer alan farklı okullardan da ziyaretlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Belediye kreşindeki çocuklar, merkezdeki kedi ve köpeklerle vakit geçirdi, onların bakımı hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse’ye rehabilitasyon hakkında detaylı bilgi veren Tarımsal Hizmetler Müdürü Nilay Dalkıran, merkezin yapısı ve işleyişini anlattı.

“Hayvan sevgisine önem veriyoruz “

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal da ziyaret sırasında Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ve kreş öğrencilerini bilgilendirdi. Rehabilitasyon merkezinde sahipsiz hayvanların yeni yuvalarına kavuşmayı beklediklerini aktaran Ünsal, “Konyaaltı Belediyesi olarak çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya büyük önem veriyoruz. Bu ziyaretler sayesinde çocuklarımız, sokak hayvanlarına karşı sorumluluk duygusu kazanıyor ve onların da birer can taşıdığını küçük yaşta öğreniyorlar. Ziyaretleri sırasında hem tedavi hem de rehabilitasyon süreçlerini yakından gözlemliyor, hayvanlara nasıl bakıldığını görüyorlar. Amacımız, bu tür etkinliklerle sokak hayvanlarına daha fazla sevgi ve merhamet gösterilmesini sağlamak. Tüm vatandaşlarımızı barınağımıza davet ediyoruz" dedi.

“Sokaklardan evinize, kalbinizden hayatınıza”

“Sokaklardan Evinize, Kalbinizden Hayatınıza” mottosuyla ziyaret saatlerinin, hafta içi saat 14.00 16.00’da hafta sonu ise 13.00- 15.00’ de olduğunu kaydeden Tarımsal Hizmetler Müdürü Nilay Dalkıran, “13 dönümlük arazi üzerine kurulu olan merkezimizde, idari bina, veteriner hekimlere ait muayene odaları, kedi ve köpek bölümleri ameliyathaneleri ve hayvan bakıcılarına ait binalar yer alıyor. 5 veteriner hekim, 10 hayvan bakıcısı ve yardımcı personel ile hizmet veren merkezimizde, gelen kedi ve köpeklerin tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

E-Pati uygulaması

Rehabilitasyon merkezinin sahiplendirmeye çok önem verdiklerini belirten Dalkıran, bunun için E-Pati uygulaması başlatıldığını kaydetti. Vatandaşların E- Pati uygulamasıyla rehabilitasyon süreçlerini tamamlayan can dostlarını görebileceklerini, hayvan hakkında bilgi alabileceklerini kaydetti. Ayrıca uygulamada, sahiplendikten sonra ihtiyaç listelerinin neler olduğunu görebileceklerini söyleyen Dalkıran, “Tedavi süreci tamamlanan kediler sağlıklarına kavuşmalarının ardından alındıkları yere bırakılırken, köpekleri ise yeni sahipleri gelene kadar merkezimizde bakıyoruz. Vatandaşlar, www.konyaalti.bel.tr adresinde yer alan E-Pati uygulaması aracılığıyla barınaktaki dostlar hakkında detaylı bilgilere erişebilir, sahiplendirme sürecine katkıda bulunabilirler” diye konuştu.