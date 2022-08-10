Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Küçükdağ mevkiinde belediyenin yapacağı çalışmalar öncesinde bölge sakinleri ile bir araya gelerek, düzenledikleri planlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Küçükdağ mevkiinde belediyenin yapacağı çalışmalar öncesinde bölge sakinleri ile bir araya gelerek, düzenledikleri planlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Küçükdağ mevkii için hazırladıkları yol, yeşil alan, ağaçlandırma gibi planları görüşmek üzere bölge sakinleri ile bir araya geldi. Küçükdağ’da yapacakları çalışmaların detaylarını salondakiler ile paylaşan Başkan Esen, dere ıslahı, yeni yollar ve yapacakları diğer çalışmaları anlattı. Bölgenin doğal yapısını koruyarak modern bir görünüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Esen, Küçükdağ ile ilgili hazırladıkları planların, vatandaşları memnun ettiğini söyledi. Dere ıslahı ve su taşkınlarını önleyecek çalışmalar ile başladıklarını söyleyen Esen, “ Büyükşehirden araç gibi destekleri alarak dere kenarındaki ıslah çalışmalarını yaptık. Çalışmalar sırasında sık sık o bölgeye gittim ve çalışmaları yerinde inceledim. Eğer bu bölgede hazırladığımız çalışmaları hayata geçirirsek, önümüzdeki süreçte buna benzer yapacağımız çalışmalara da örnek olacak” diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışması yapılacak

Bölgede yapılacak çalışmalar arasında ağaçlandırma ve yeşil alanı koruma da olacağını ifade eden Başkan Esen, bu çalışmalara da kısa zaman içerisinde başlayacaklarını ifade etti.

Çalışmaların bir an önce başlaması için bölgedeki mülk sahiplerinin ortak hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Esen, böylece ilgili kurumların altyapı çalışmalarına başlayıp hızlıca bitirebileceğini söyledi. Küçükdağ mevkiinde yapacaklarını çalışmaları önemsediğini ifade eden Esen, “Çalışmalarımız bittiğinde Küçükdağ modern bir görünüm kazanacak. Gerek yolları gerekse de doğal ve yeşil alanları ile örnek bir yer haline getirmek istiyoruz” dedi.

Toplantıya ilgili müdürler de katılırken, hazırlanan yol, parselasyon ve diğer imar planlarını sunuldu.