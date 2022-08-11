Konyaaltı Belediyesine bağlı ekipler, kırsal bölgelerde kapı kapı dolaşarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinliyor.

Konyaaltı Belediyesine bağlı ekipler, kırsal bölgelerde kapı kapı dolaşarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinliyor.

Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yayla ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların taleplerini dinledi. Hisarçandır ve Aydınlık mahallelerinde kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinin taleplerini not alan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımında bulundu. Üçoluk, Hisarçandır, Söğüt Cuması gibi yüksek rakımlı bölgelerdeki mahallelerin yanı sıra, merkeze yakın kırsal bölgelerdeki yurttaşların da ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ekiplerini sık sık bu bölgelere gönderdiklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her fırsatta yurttaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Gerek mahalle buluşmaları çerçevesinde gerekse de görevlendirdiğimiz ekipler aracılığıyla yurttaşlarımızı dinliyor, taleplerini karşılamaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz“

Ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaçları en kısa zamanda yerine getireceklerini söyleyen Başkan Esen, kırsalda olduğu gibi kent merkezinde de her zaman halkın yanında olduklarını ifade etti.

Halkın, kendilerinden neler beklediğinin farkında olduklarını dile getiren Esen, “Biz bu göreve talip olurken aslında halkımıza hizmet etmeye talip olduk. Yurttaşlarımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Çünkü kapı kapı dolaşarak onları ziyaret ediyor ve gerçekte ihtiyaç duydukları ne varsa kendilerinden dinliyoruz. Bizim nihai amacımız halkımızın gerçek taleplerini yerine getirmektir. Bize ulaşma imkanı olmayan yurttaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir” diye konuştu.