Konyaaltı Belediyesi Kariyer Ofisi, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek istihdam sorununa çözüm sunuyor. Ofis, hem işsiz vatandaşlara umut olurken hem de işletmelerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konyaaltı Belediyesi Kariyer Ofisi, iş arayanlara doğru iş fırsatları sunmanın yanı sıra, işverenlerin beklentilerine uygun çalışanlar bulmalarını sağlıyor. Ayrıca, iş arayan vatandaşların kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla çeşitli eğitim programları da düzenleniyor.

"Köprü görevi üstleniyoruz"

Kariyer Ofisi Danışmanı Onur Gürbüz, çalışmaların işsizlik sorununu hafifletmeyi hedeflediğini belirterek, "İş arayan vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz. Vatandaşlarımızı yeteneklerine uygun işlere yönlendirmek ve işverenlerin beklentilerini karşılamak için köprü görevi üstleniyoruz. Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İş arayan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. İşletme müdürü Evren Teğmen, ofisle tanışmalarının ardından iki personel istihdam ettiklerini ve bu destekten memnun olduklarını ifade etti. Bir diğer yönetici Hasan Korkmaz ise gelecekteki personel alımlarında ofis ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Okan Taminç, uzun süreli işsizlik sonrası kariyer ofisi sayesinde memnun olduğu bir işe başladığını ifade ederken, Gülnur Özer de kariyer ofisine teşekkür etti.