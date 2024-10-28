Antalya’da Konyaaltı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı HayatPark’ta büyük bir coşku ve katılımla kutladı.

Kutlamaya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“Biz birlikte çok güzeliz”

Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Öncelikle konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz gün gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Bugün burada Cumhuriyetimizin yıl dönümü için buradayız. 101 yıl önce büyük bir mücadeleyle bağımsızlığımızı ilan ettik. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk’ün değerli evlatları, bugün burada cumhuriyetimizi yaşatmak için toplandık. Bizler birlik içinde kenetlenen, kurtuluş mücadelesi veren cumhuriyeti halkına emanet eden Mustafa Kemal Kemal’in evlatlarıyız. Bizler birlikte çok güzeliz. Cumhuriyete çok şey borçluyuz. O yüzden bugün her şeye rağmen, her şeye inat cumhuriyetimizi coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.

Kutlamalar, dans gösterileri, dj performansı, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi ile devam ederken, Deniz Dönmez konseri ile sona erdi.