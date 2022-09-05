Konyaaltı Belediyesi, sürdürdüğü sıfır atık projesi bünyesinde, ilçedeki berber dükkanlarına bıraktığı kutularla atık jiletleri toplayıp geri dönüşüme kazandırmayı planlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, sürdürdüğü sıfır atık projesi bünyesinde, ilçedeki berber dükkanlarına bıraktığı kutularla atık jiletleri toplayıp geri dönüşüme kazandırmayı planlıyor.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki berber ve güzellik salonlarına kutu yerleştirerek atık jiletlerin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlayacak. Biriken atıklar, yine ekipler tarafından toplanıp geri dönüşüm merkezine aktarılacak. Dönüştürülebilen her atığı toplayıp hem doğayı hem de iklim değişikliğine neden olan faktörleri ortadan kaldırmaya katkı sağlamak istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, doğaya olumsuz etkide bulunan tüm etmenler ile mücadele ettiklerini söyledi. Bu çerçevede ilçede bulunan özellikle berber dükkanlarına atık jilet kutusu yerleştirerek konuyla ilgili işletme sahiplerini bilgilendirdiklerini dile getiren Esen, “Doğayı biz koruyacağız. Eğer bu görevi üstlenmezsek kim yapacak? Ortada bir sorun var ve herkes durup birinin yapmasını mı bekleyecek? Hayır! Bu hepimizin görevi. Üzülerek söylüyorum ama yakında tüm devletlerin üzerinde duracağı en önemli konu doğa ve iklim değişikliği olacak” dedi.

"Geri dönüşecek her atığı alıyoruz"

İlçede bu uygulamayı yaygın hale getirmek istediklerini söyleyen Başkan Esen, “Doğanın korunması ve iklim değişikliği konularında Konyaaltı belediyesi olarak üzerlerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bunu yapmak zorundayız. Bu yüzden geri dönüştürülecek her atığı topluyoruz. Çünkü bu yol ile bütçemize önemli bir katkı sağlıyoruz”diye konuştu.

"Esnaf memnun kaldı"

Konyaaltı Belediyesinin verdiği bu hizmetten memnun olan ilçe esnafı, böyle bir uygulamanın gerekli olduğunu ifade etti. Belediyenin atık jiletler için kutu getirmesinden mutlu olduklarını söyleyen bölge esnaflarından Erdinç Eksilmez, “Konyaaltı Belediyesi bize atık jilet kutusu getirdi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra atık jiletleri daha kontrollü bir şekilde kutularda toplayacağız. Daha sonra belediyemiz biriken jiletleri almak için geldiği zaman teslim edeceğiz” dedi.