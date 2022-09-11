Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, sezonun ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde Üsküdar Belediye’yi 34-31 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, sezonun ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde Üsküdar Belediye’yi 34-31 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk hedeflediği yeni sezonu kendi saha ve seyircisi önünde Üsküdar Belediye maçıyla açtı. Taraftarının desteğini ilk dakikalardan itibaren arkasına alan Mavi Kelebekler, özellikle Dönegül ve Yasemin’in etkili oyunuyla ilk yarıyı yedi sayı farkla 20-13 önde kapatmasını bildi. İkinci yarının başında rakip savunmayı ve kaleciyi geçmekte zorlanan Mavi Kelebekler, savunma güvenliğinde de sorun yaşayınca fark bire kadar indi. İkinci yarının ortalarında toparlanan Konyaaltı’nda tecrübeli oyuncular ve taraftarın da devreye girmesiyle oyuna yeniden denge geldi. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü de yeniden eline alan Konyaaltı, sahadan 34-31 skorla galip ayrıldı.

Sezona galibiyetle başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Takımımızı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Büyük hedeflerle başladığımız yeni sezonu kendi evimizde ve taraftarımızın önünde kazanmak çok önemliydi. Kazandık, mutluyuz. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam ederiz. Bugün yine bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum’’ dedi. Başantrenör Birol Ünsal ise ‘’Galibiyetle başladığımız için mutluyuz. Oyuncularımız, ilk yarının sonunda oluşan sayı farkından dolayı maçın bittiğini düşündü. İkinci yarının başında bunun sıkıntısını çektik ama sonunda galip gelmesini bildik’’ dedi. İkinci yarının başında ufak bir kriz yaşamalarına rağmen maçı kazandıklarını söyleyen oyuncu Dönegül Bozdoğan da ‘’Bugün kazandık. Umarım önümüzdeki maçlarda da bu şekilde devam ederiz’’ dedi.