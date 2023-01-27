Hentbol Kadınlar Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediye SK, deplasmanda lig lideri Kastamonu ile 27-27 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Konyaaltı Belediye SK, deplasmanda lig lideri Kastamonu ile 27-27 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı.

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde lig lideri Kastamonu Belediyesi ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren hem hücum hem de savunmada çok iyi mücadele eden Mavi Kelebekler farkı bir ara 7 sayıya kadar çıkardı. İlk yarıyı 12-17 skorla önde tamamlayan Konyaaltı, ikinci yarıya sert savunma ile başlayan Kastamonu karşısında zaman zaman skor üretmekte zorlansa da, kritik dakikalarda attığı goller ve kaleci Sevilay’ın kurtarışlarıyla skor üstünlüğünü son dakikalara kadar sürdürmesini bildi.

"Lideri elimizden kaçırdık"

Alena, Sanja ve Elif Sıla’nın ekstra sayılarıyla son düdüğe kadar galibiyet arayan Konyaaltı Belediye, maçın bitimine 15 saniye kala yaptığı son hücumu değerlendiremeyerek lig liderini elinden kaçıran taraf oldu. Lig lideri Kastamonu Belediyesi’yle oynanan maçta rakibi şanssız bir şekilde ellerinden kaçırdıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Lig uzun bir maraton. Takımımızın gün geçtikçe daha iyi oynadığını görüyoruz. Mavi Kelebekler’imizin sezon sonunda hem lig hem de Avrupa’da başarılı olacağına inanıyorum" dedi.