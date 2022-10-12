Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’ndaki yabancı sayısına ilişkin, “İkamet alıp Konyaaltı’na yerleşen, oturan yabancı sayısı 30 bin. Türk vatandaşı olan kişileri de eklediğimizde bu sayının 50 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Konyaaltı’nda sokakta gördüğünüz hemen hemen 4 kişiden 1’i yabancı” dedi.

Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’ndaki yabancı sayısına ilişkin, “İkamet alıp Konyaaltı’na yerleşen, oturan yabancı sayısı 30 bin. Türk vatandaşı olan kişileri de eklediğimizde bu sayının 50 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Konyaaltı’nda sokakta gördüğünüz hemen hemen 4 kişiden 1’i yabancı” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KONYSİAD) konuk olduğu toplantıda üyelerin sorularını yanıtladı. İlçenin imar durumu hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Esen, Konyaaltı’nda iki tane kentsel genişleme alanı olduğunu söyledi. Esen, “Küçükdağ’ın ardı ile Batı Çevre Yolu’nun sağında ve solunda olan yerler, kentsel genişleme alanı olarak görülüyor. Peki bu iki yer yerleşime açıldığında ne olacak? Buraya yaklaşık 40 bin nüfus gelecek. Şu an için Konyaaltı’nın kaldırabileceği kapasite bu kadar. Konyaaltı bundan daha fazlasını kaldıramaz. Konyaaltı kontrolsüz bir şekilde hızlı bir yapılaşmaya açıldığında burası artık Konyaaltı olmaktan çıkacaktır. Antalya’nın en güzel yeri Konyaaltı. Bunu muhafaza etmekle görevliyiz. Bu görevimizi de yapacağız. 40 bin yerleşimin geleceği o iki bölge dışında şu an için belediyenin gündeminde herhangi bir imar planlaması yok. Tüm çalışmalar Konyaaltı’nın var olan kalitesini ve yapısını korumaya yönelik. Var olan kalite nereden geliyor? Konyaaltı’nın doğal coğrafi yapısından geliyor” dedi.

Konyaaltı’ndaki yabancı sayısı 30 bin

Konyaaltı’ndaki yabancı sayısı hakkında da bilgi veren Başkan Esen, “Yaptığımız incelemeye göre yaklaşık 30 bin kişi ikamet alıp da buraya resmen yerleşmiş durumda. İkamet alıp Konyaaltı’na yerleşen, oturan yabancı sayısı 30 bin. Bunun üzerine vatandaşlığı çeşitli yollarla kazanıp da şu anda Konyaaltı’nda oturmaya devam eden ama bugün artık yabancı değil Türk vatandaşı olan kişileri de eklediğimizde bu sayının 50 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Yani Konyaaltı’nda sokakta gördüğünüz hemen hemen 4 kişiden 1 i yabancı. Durum bu noktaya geldi” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın taleplerine göre planlama yapıyoruz”

Bir üyenin ilçede yaşayan yabancı sayısının artış göstermesi sonrası farklı beklentiler oluştuğunu belirterek, belediyenin bununla ilgili bir makro planı olup olmadığını sorması üzerine Başkan Esen, bu insanların varlıkları ve sorunlarıyla geldiğini aktardı. Varlıklarından dolayı gayrimenkul fiyatlarının arttığını belirten Esen, ihtiyaçlarından dolayı da tüm kurumlar gibi belediyelerin de ortaya çıkan ihtiyaçlara göre uygulamalar yaptığını vurguladı. Esen, “Hepsi çocuklarıyla geldi, mesela eğitim ihtiyaçları var. Türk hukukunu bilmedikleri için hukuki ilişkiler kuruyorlar, o anlamda desteğe ihtiyaçları var. Belediyeye gelen bu konularda talep neredeyse bir elin parmağını geçmez. Yani bu insanlar başka bir ülkeye hazırlanarak gelmişler. Sanki buraya gelir gelmez kendi oryantasyon süreçlerine başlamışlar. Hatta gelmeden önce biraz dil de öğrenmişler. Bir talep yok, bir şey istemiyorlar” diye konuştu.

“Yabancıların belediyeden talebi yok”

Ukrayna’dan 398 çocukla beraber bir grup ailenin Konyaaltı’na geldiğini kaydeden Esen, “Bizden sadece bir tek şey, çocuklarının eğitim sürecinin aksamaması için kendilerine bir yer göstermemizi istediler. ‘Bize bir yer gösterirseniz, bizim yanımızda öğretmen de var, onlara orada eğitim vermek istiyoruz’ dediler. Biz de onlara o yeri verdik. İnanın onun dışında bir şey isteyen yok. Konyaaltı’ndaki yabancı popülasyon buraya entegre olmak istiyor. Uyum problemi hiç yaşanmıyor. Açıkçası onlardan bile herhangi bir kriminal olay da duymadık. Yüzde 99,9 oranında topluma entegre olma konusunda, oryantasyon konusunda sorun yaşamıyor. Vatandaşlarımızdan onlar konusunda gelecek talepler doğrultusunda biz de yapacaklarımızı planlar ve yaparız. Biz hazırız ona, ama bize gelen herhangi bir talep yok” ifadelerini kullandı.