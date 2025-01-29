Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Siteler Mahallesi’nde yer alan 23 Nisan Emekli Kahvesi’ni ziyaret ederek emekli vatandaşlarla sohbet etti. Kotan, vatandaşın park içerisi ve çevresiyle ilgili gördükleri sorun ve taleplerini de yerinde dinleyerek, en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçe sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Kotan, Siteler Mahallesi’nde yer alan 23 Nisan Parkı ve 23 Nisan Emekli Kahvesi’nde vatandaşla bir araya geldi. İlk olarak Emekli Kahvesi’nde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kotan, tesiste de incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. Nisan Parkı içerisi ve çevresinde de incelemelerde bulunan Başkan Kotan, park içerisinde bulunan vatandaşların bu bölgede yapılmasını istediği çalışmaları dinleyerek tek tek not aldı.

“İyileştirmeler yapılacak”

Vatandaşlardan gelen önerileri önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını söyleyen Kotan, vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti. Kotan, 23 Nisan Parkı ve Emekli Kahvesi’nde vatandaşın önerileriyle birtakım iyileştirmeler yapacaklarını belirterek, "Emekli vatandaşlarımızın ekonomik kaygılarını biliyoruz. Onların en azından buralarda daha konforlu vakit geçirebilmelerini sağlamak istiyor ve ona yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

23 Nisan Parkı’nda inceleme yaptı

23 Nisan Parkı’nda yaptığı incelemelerde de notlar alan Kotan, "Burası Konyaaltı’nın en büyük ve en güzel parklarından biri. Dolayısıyla gün içerisinde her yaştan yüzlerce vatandaşımız burada vakit geçiriyor. Bugün burayı da yerinde inceleyerek, buradaki vatandaşlarımızla da buluşmak istedik. Kendilerinden, park ve çevresiyle ilgili gördükleri sıkıntıları ve önerilerini dinledik ve tek tek not aldık. Önümüzdeki günlerde, aldığımız notlar doğrultusunda burada da çalışmalar yapacağız" diye konuştu.